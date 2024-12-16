Gururumuz Bengisu

OKYANUS Yedilisi adı verilen dünyanın en zorlu yedi açık deniz kanalı geçişinin beşini tamamlayan ilk Türk kadın yüzücüsü olan İzmirli Bengisu Avcı, Hollanda'da bir şampiyonluk daha elde etti. CE Swimmers of Turkey IISA Hollanda Buz Yüzme Şampiyonası'nda 1k branşında kadınlarda şampiyonluk elde eden Bengisu bir kez daha İzmir ve Türkiye'yi gururlandırdı. 4.8 derece sıcaklıktaki suda yarışan ve 14 dakika yüzen İzmirli ultramaraton yüzücüsü önemli bir turnuvadan başarı ile döndü. Amsterdam'daki yarış sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bengisu, "CE Kilometer şampiyonluğu. IISA International Dutch Ice Swimming Championships 'de 4.8 derecedeki suda 1k yarışında kadınlar şampiyonluğu elde ettim. Çok güzel başladık. Hayatımda ilk defa bu kadar soğuk suda yarıştım. 14 dakika 50 saniye kulaç attım. Buzda 1000 metre inanılmaz yıpratan, yüzdükten sonra etkisi dakikalarca devam eden bir branş. O yüzden ilk hedef sadece bitirmekti" dedi.

ÇOK SAYIDA İLKİ BAŞARDI

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bugüne kadar Manş Denizi, Cebelitarık, Cook Boğazı, Catalina ve Molokai'yi başarıyla geçti. ABD'nin Havai Adası'ndaki Molakai'yi geçen ilk Türk yüzücü unvanını taşıyan Bengisu, 12 saat 10 daki - kalık derecesiyle Avrupa'nın da en hızlısı oldu. Manş Denizi ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Catalina ve Molokai'yi geçen ilk Türk kadını unvanlarının sahibi olan İzmirli yüzücü aynı zamanda Man - hattan Adası'nı da en hızlı geçen isim olarak Türk açık su yüzme tarihinin en başarılı sporcusu oldu. Bengisu Avcı eşi ve antrenörü Egor Tropeano'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Tugay'a Molokai geçişi sırasında teknede kullandığı özel formayı imzalı olarak hediye etti.