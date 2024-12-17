Büyük çöküş

TÜRK futbolunun iki köklü kulübü Altay ve Denizlispor eski günlerini mumla arıyor. 42 sezon Süper Lig'de oynayan Altay ve 21 sezon Türkiye'nin en üst liginde boy gösteren Denizlispor mali ve saha içi sonuçlarıyla bu sezon adeta kan ağlıyor. 22 milyon Euro borcu bulunan, 3 puan silme cezası alan transfer yasaklısı Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 puanla kümede kalma barajının 3 puan gerisinde yer alıyor. Şirketleşmesine rağmen futbol şubesine talipli bulamayan İzmir ekibi, henüz 3 sezon önce Süper Lig'de iken amatör ligin kıyısına kadar gelme tehlikesiyle karşı karşıya.

ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Denizlispor da yine Altay gibi ekonomik buhranın içinden çıkamıyor. 400 milyon TL'ye yakın borç bilançosuyla karşı karşıya olan, kasasında sadece 150 bin TL'si bulunan yeşil-siyahlılar, başkansız kaldı ve kayyuma devredilme gündemiyle sarsıldı. Transfer yasağı bulunan ve genç oyuncularla mücadele eden Horozlar, 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 10 puanla ateş hattında tamamladı. Bir dönem Süper Lig'in gediklisi olan, Avrupa kupalarında son 16 turuna kadar yükselen, milli takıma ve dev kulüplere onlarca oyuncu yollayan Ege ekibi, tarihinde ilk kez amatör lige gerileme şoku ile karşı karşıya.

HOROZ'A 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, 3. Lig 4. Grup ekibi Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadesine yer verildi. Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'a kulübe 6 puan silme cezasının geleceğini açıklamıştı.