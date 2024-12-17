Çılgın maç Galatasaray’ın

TRENDYOL Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u son dakikada attığı golle 4-3 yendi. 8'de Yunus'un pasında Mertens'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0. 10'da Nwakaeme'nin pasında Mendy'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi. 17'de Cham'ın yaptığı ortada ön direkte Ozan, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 29'da Mertens'in pasında topla buluşan Yunus ceza sahası dışında uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

ALİ KENDİ AĞLARINI SARSTI

51'DE Abdülkerim'in ceza sahası içinde kaptırdığı topta araya giren Banza, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 55'te Draguş'un yaptığı ortada Banza'nın kafayla indirdiği topa altıpas üzerinde Ozan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-3. 60'ta Mertens, Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 63'te penaltıda Batshuayi topu filelerle buluşturdu: 3-3. 90+8'de Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4.

GECEYE DAMGA VURAN POZİSYON

KRİTİK randevunun 55. dakikasında Trabzonspor'un 3. golünden önce yaşanan pozisyon geceye damga vurdu. Bordo-mavili ekipte Eren Elmalı'nın golden hemen önce içeri çevirdiği topun çizgiyi geçtiği tartışmaları sosyal medyada gündem oldu. VAR tarafından yapılan inceleme sonrası gol kararı çıktı