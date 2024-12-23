Zirvede tek başına

LIDER Galatasaray, takipçilerinin puan kaybettiği haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u Osimhen ve Barış Alper'in 2, Yunus Akgün'ün ise tek golü ile 5-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarttı. Henüz 2'nci dakikada Jakobs'un ceza sahası içine çevirdiği top, Attamah'ın eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 4'üncü dakikada Osimhen'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 14'te sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda Bahoken'in kafa vuruşu filelere gitti: 1-1.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNE ALDI

29'DA Yunus'un şutunu kaleci Onur ayakları ile çeldi. Dönen topa hareketlenen Barış'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. 51'inci dakikada kontra atağa çıkan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ceza sahası yayının dışından mükemmel vuruşu ağlara gitti: 1-3. 71'de Yunus'un pabıhda Osimhen'in topun dibine girerek Kayserispor kalesine gönderdiği topağlarla buluştu: 1-4. 88'de Yunus Akgün'ün ara pasına hareketlenen Barış Alper'in vuruşu direğinin üstüne çarparak ağlarla buluştu: 1-5. Maç 5-1 G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı. Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise Antalya maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra'yı 11'de sahaya sürdü.

ABDÜLKERİM 'DALYA' DEDİ

G.SARAY'IN tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti. Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı. G.Saray'ın genç futbolcusu Berat Luş'un maçtan önce babaannesi vefat etti. Futbolcular her golden sonra Berat'a koşup destek verdi.