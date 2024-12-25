Denizlispor’a elektrik şoku

DENİZLİSPOR'DA artçı şoklar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Maddi sıkıntılar yüzünden kulüp binası ve Zafer Katrancı altyapı tesislerinin elektrik borçları yıllardır ödenmeyince, son 4 yılda biriken borç 4 milyon 600 bin liraya ulaştı. Ödeme gerçekleşmeyince, dağıtım şirketinin elektriği kesme kararını kulübe bildirdiği öğrenildi. Kulübe gelir getirecek projeler CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 2 aydır onaylanmayı beklerken, yeşil-siyahlı yönetimin projesi de askıda kaldı.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Elektrik direklerine reklam asma projemiz, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanmayı bekliyor. Bu projeye göre elektrik dağıtım şirketine borcun 600 bin lirasını nakit ödeyip, 4 milyon lirayı da sponsorluk anlaşması ile çözecektik. Ancak, projeler onaylanmayınca olmadı. Para istemiyoruz, projelerle gidiyoruz ama yine yaranamıyoruz. Olan Denizlispor'a oluyor" dedi.