Dursun Özbek: "Salonla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi"

Galatasaray Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluğu imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Sami Konukoğlu ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Bayramoğlu ve kadın basketbol ile voleybol takımından sporcular katıldı.

Bu sene amatör branşlarda özellikle basketbol ve voleybolda iyi gittiklerini belirten Başkan Dursun Özbek, "Koyduğumuz hedefimize ulaşmak için yönetim kurulu arkadaşlarımla ve ben, çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu manada sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Türkiye spor tarihini incelendiğinde Galatasaray bu işe ne kadar emek verdiğini, Türk sporu için neler yaptığınız görmeniz mümkün. Galatasaray'ın misyonu, bu olimpik sporların, Türkiye'de yayılması sağlamak. Bu mana da Galatasaray yetiştirici bir kulüp. Bu misyon Galatasaray'a değişmez bir misyon. Başarılarımızda sponsorluklarımızın katkısı var. Onlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"SALONLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELDİ"

Galatasaray'ın tesisleşmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray kurulduğu günden bu yana tesisleşme hamlesini bir dönem yapılmış. Devamında özellikle son 50 senede bazı eksiklerimiz mevcut. Geçmişte yapılan tesisler o gün itibarıyla ülkemizin önde gelen tesisleriydi. Artık belli bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi Kemerburgaz'a taşıyoruz. Futbol takımımızla ile ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok kısa bir süre sonra oraya taşıyacağız. Akademi binası için de temelini atıp, onu da yapacağız. Galatasaray bir spor kulübü. Olimpik dallarda da hizmet eden bir kulüp. Orada tesis eksiğimiz son derece fazla. Stadın yanındaki bölgede basketbol, voleybol, yüzme ile ilgi tesislerimizi buraya getireceğiz. Bütün aktivitelerimizi bir merkezde toplamak istiyoruz. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum."

"İNŞALLAH YAKINDA BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKTIĞIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak için projeleri sürdürdüklerini söyleyen Dursun Özbek, "Hedefimiz, Galatasaray'ı özellikle borç yükünden kurtarmak üzere projelerimizi daha önce açıklamıştık. Bu projelerin de sonuna geldik. Özellikle Bankalar Birliği konsorsiyumuyla yapılan yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz, yapılandırmayı yapan bütün kulüplerin amacı o. Faizlerin yüksekliğinden dolayı kulüpler büyük sıkıntı çekiyor. Faiz yükünden kurutulmak için yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonu geldik. A, b planlarımız mevcut. Özellikle Florya'dan kaynaklandıracağımız meblağla kapatmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir sermaye artırımı yapıyoruz. Bunlarla beraber faiz sarmalından çıkmak en büyük hedefimiz. İnşallah yakında da çıkmış olarak açıklayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.