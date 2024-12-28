Beşiktaş’ta başkanlık seçimi heyecanı

Beşiktaş'ta yeni başkan yarın belli oluyor.
Siyah-beyazlıların olağanüstü seçimli genel kurulu yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.
25 SANDIK KURULACAK
Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için salona 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.