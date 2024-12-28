Fenerbahçe’den Mateta bombası

Fenerbahçe ocak ayında iddialı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'de ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya en yakın isim ise Youssef En-Nesyri olacağı öne sürülüyor. Yıldız forvet için Al-Nassr'ın devrede olduğu ve ciddi girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.

FAS BASINI YAZDI

F.Bahçe'nin de En-Nesyri'nin yerine getireceği santrforu belirlediği öğrenildi. Konuya dair haberi ise Fas basını duyurdu. Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri'nin yerini Crystal Palace forması giyen Jean- Philippe Mateta'yla doldurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki golcünün transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Jean-Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace'ta toplam 22 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mateta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek. 1.92 boyundaki forvet kariyerinde Mainz, Lyon, Le Havre ve Chateauroux gibi takımlarda da ter dökmüştü.

KANARYA'DA 7 BİLET KESİLDİ

F.BAHÇE, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimleri de belirledi. İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan ekip Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine devam ederken Ocak ayında en az 4 transfer yapacak. Yönetimin 7 futbolcuyla da ayrılık kararı aldığı söyleniyor. Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz, Burak Kapacak ve Allan Saint-Maximin'in ayrılığa en yakın isimler olduğu öğrenildi.