Terim kolları sıvadı

S. Arabistan ekibi Al Shabab ile 6 aylığına anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, Türkiye'den ayrılarak takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Terim, imza sürecini anlattı ve "Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Ben hiçbir zaman geri çekilmem. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. 2034 Dünya Kupası'nı düzenleyecek bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer hakkında da konuşan Terim, şöyle devam etti: "Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Eğer yapılacaksa burada transfer yapılacak ama açıkçası, konuşmaya başladığımızdan itibaren takım ve oyuncularla ilgili konuştuk. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz."