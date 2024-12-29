Aslan’dan Szalai sürprizi

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nin iddialı ekibi Galatasaray, lige verilen arada transfer için düğmeye bastı. Öncelikle ileri uç ve savunma hattına takviye yapacak olan Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen eski Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların Macar savunmacıyı, Victor Nelsson'un ayrılığından sonra kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Alman temsilcisinin ise 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği aktarıldı. Bu noktada Hoffenheim'ın kiralık ya da satın alma tekliflerine oldukça açık olduğu vurgulandı.

ALMANYA'DA ÇOK MUTSUZ

Galatasaray'ın da eski Fenerbahçeli ismi cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü. Alman temsilcisinde mutsuz olan Attila Szalai'nin, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Başarılı futbolcunun, Hoffenheim'dan kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu ve Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Szalai'nin, Alman ekibiyle olan kontratı ise 2027 yılında bitecek. İleri uca da takviye yapacak olan Galatasaray listesinin ilk sırasına yerleştirdiği Lyon forması giyen 24 yaşındaki Georges Mikautadze için de çalışmalarını sürdürüyor.

KALEYE UĞURCAN ÇAKIR

Sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası 1 numaralı formayı Trabzon'un milli yıldızına vermek için harekete geçti

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale için düşünülen ilk adayın Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi. Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sarı-kırmızılılar Uğurcan Çakır için çalışmalara başladı. Uruguaylı eldivenin ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye genç ve dinamik bir kaleci arayan sarı-kırmızılılar Uğurcan Çakır i��in karar kıldı. Trabzonspor'un satmaya sıcak bakmadığı Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemeye karar veren Galatasaray yönetimi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklif edecek. 2016 yılından bu yana Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Uğurcan, Türkiye A Milli Takımı'nın da 29 kez kalesini korudu. Çakır'ın kontratı 2027'de bitiyor.