Bodrum FK’ya Taşdemir kancası

TRENDYOL Süper Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek alt sıralardan kurtulmak isteyen Bodrum FK'nın oyuncularına Kocaelispor ilgisi sürüyor. Samet Yalçın'ın ardından yeşil-siyahlılar Pedro Brazao'ya göz dikti. Muğla ekibinin eski hocası olan ve şu an Kocaelispor'u çalıştıran İsmet Taşdemir'in, Brazao'yu yarım sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili son kararı Ege ekibinin hocası Volkan Demirel verecek. Muğla temsilcisinde ara transfer döneminde Fenerbahçe'den forvet Cenk Tosun, kanat oyuncusu Emre Mor, stoper Samet Akaydin, Hatayspor'dan forvet Rigoberto Rivas ve Kastamonuspor'dan orta saha oyuncusu Ali Altınöz'un ismi geçti.

KENAN 22 YIL SONRA KKTC'DE

BODRUM FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki forvet Kenan Özer yaklaşık 22 yıl sonra yuvası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Son olarak 2.5 sezon Bodrum FK formasını terleten deneyimli oyuncu Mağusa Türk Gücü ile anlaştı.