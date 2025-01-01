Ahmed Kutucu zirveye oynuyor

EYÜPSPOR'UN milli futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasında kendine yer buldu. Ahmed Kutucu'nun önünde yer alan isim ise bu sezon gösterdiği performansla Liverpool'u sırtlayan, Mohamed Salah. Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Eyüpspor'un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi. Avrupa'da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohammed Salah. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Yammine Yama da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de daha önce Başakşehir FK forması da terleten Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.