KSK’ye destek yağıyor

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta içinde bulunduğu mali krize bir nebze ilaç olmak için Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin öncülüğünde, "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adını verdiği kampanya başlatan Karşıyaka, yaklaşık 1 haftalık süreçte toplanan kaynağı açıkladı. Kampanyada ilk haftada 2 milyon 567 bin TL gelir elde edildiği belirtildi. İzmir'in 112 yıllık en eski kulübü Karşıyaka'da Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL bağış yaparak başı çektiği kampanyaya camiadan destek yağdı.

SELÇUK YAŞAR'A ZİYARET

Yeşil-kırmızılıların eski başkanlardan Cenk Karace'ye ait firma adına 250 bin TL, yine eski başkanlardan Ender Yorgancılar 200 bin TL, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar 150 bin TL, KSK Tenis Şubesi Antrenörleri 140 bin TL, Oruç Boya Oyman 100 bin TL, Cenk Karace, Fatih Uysal, Hüseyin Pehlivan ve Vural Budak 50'şer bin TL bağışladı. Birçok taraftar ve ilçedeki işletmeler de destekte bulundu. Karşıyaka taraftarları, 2 yıl önce hayatını kaybeden kulübün en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ı Regaip Kandili'nde kabri başında andı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Selçuk Yaşar'a dualar ederken birlik mesajları verdi.

KAF-KAF'TAN TAŞDELEN ISRARI

Yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu Fatih Taşdelen'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Muğlaspor ile temasa geçen kurmaylar, transfer yasağını kaldırarak ilk hamle olarak Taşdelen'i takıma kazandırmak istiyor. Taşdelen'in ise ailesiyle görüşerek bir karar vermesi beklenirken, büyük ihtimalle olumlu dönüş yapacağı ifade edildi. Taşdelen'e teklifini ileten Kaf-Kaf, oyuncudan yanıt bekliyor.