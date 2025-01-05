Derbi Arkas’ın

Efeler Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Arkas Spor, sahasındaki İzmir derbisinde Altekma'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Arkas, mücadeleyi 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setler sonucu kazandı Son maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, bu sonuçla kendisine geldi. Arkas bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Arkas Spor'a da mağlup olan Altekma ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı. 17 puanda kalan mavi-beyazlılar, sekizinci sırada haftayı kapattı. Arkas Spor gelecek hafta Bursa BŞB ile deplasmanda oynarken, Altekma ise Alanya Belediyespor'u konuk edecek.