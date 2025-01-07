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Kaf-Kaf’ta süre daraldı

Bu hafta ödeme yapılmazsa 3 oyuncu takımdan ayrılabilir

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf’ta süre daraldı
NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da süre daraldı. Yeşil-kırmızılılarda daha önce alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral bu hafta içi ödeme yapılmazsa sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak. Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyenlerin durumu da belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde grubunda namağlup liderliğe kadar yükseldikten sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi ve kulübün istifalarla olağanüstü kongre sürecine girip sıkıntıları aşamamasıyla düşüşe geçen Karşıyaka, son 5 maçını kazanamayıp devreyi 28 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adlı kampanyayla futbol takımı için mali kaynak oluşturmaya çalışan Kaf-Kaf, geçen hafta teknik heyet ve personele maaş ödemesi yapmıştı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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