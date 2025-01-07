Kara Kartal’da liste kabarık

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında yapılması merakla beklenen görüşme, önceki gün gerçekleşti. Anlaşmayla sonuçlanması beklenen görüşme, şok bir şekilde olumsuz sonuçlandı. Adalı, "Sergen Yalçın ile her konuda konuştuk. Hiçbir maddi beklentisi olmadı. Sadece ailevi sorunlar yüzünden çalışamayacağını belirtti. Biz de saygı gösterdik" dedi. Siyah-beyazlı takımın bu gelişme üzerine alternatif isimlerle masaya oturacağı öğrenilirken, 5 kişilik liste de ortaya çıktı. Kartal'ın listesinde İbrahim Üzülmez, Ertuğrul Sağlam, Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Niko Kovac'ın olduğu öne sürüldü.

İLK TERCİH YERLİ

Siyah-beyazlıların bu isimlerle önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler sonucunda bir karara varıp yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. Adalı'nın aklının hala Sergen Yalçın'da olduğu ve sezon sonu tecrübeli ismi takımın başına geçirmek istediği öne sürüldü.

Adalı'nın bu sebeple sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez ve ya Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına geçirmek istediği iddia edildi. Üzülmez son olarak Pendikspor'u çalıştırırken, Sağlam ise Kocaelispor'un başında görev yapmıştı. İki isim de geçen sezondan beri takım çalıştırmıyor.

YABANCILAR DA BELLİ

Bu ihtimal masa da dururken, siyahbeyazlı kurmayların uzun soluklu olarak düşündüğü yabancı hocalarla da temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Bu isimlerin başında ise geçmişte de Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic bulunuyor. Son olarak Al-Fateh'i çalıştıran Hırvat Teknik Adam, ağustos ayında görevinden ayrılmıştı. Yine Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu da listede yer alıyor. Ancak Razvan'ın Yunanistan'da mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

Listedeki son isim ise Niko Kovac olarak göze çarpıyor. Son olarak Wolfsburg'u çalıştıran genç teknik adam şu an boşta. Kartal'ın bu isimlerle görüştükten sonra karar vermesi bekleniyor.

KUPADA RAKİP SİVAS

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 19.00'da Sivas'a konuk olacak, maçı ATV ekranlara getirecek

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den ekranlara gelecek. Kupada günün diiğer mücadelelerini ise A Spor yayınlayacak. Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek. Öte yandan diğer maçların hakemleri de şu şekilde: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı, Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses, Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar, Kırklarelispor- Bodrum FK: Yiğit Arslan, Eyüpspor- Boluspor: Erdem Mertoğlu, Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan, Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan, Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun, Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe, Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam ve Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi.