‘Fatih Terim Allah Kerim’

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah attı. Müsabakanın ardından ise Al Shabab futbolcuları ve teknik ekibi tribünleri selamlamaya gitti. Bu esnada ise tribünleri dolduran futbolseverler, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Al Shabab taraftarları, "Allah Kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.