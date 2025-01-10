Fenerbahçe çok rahat

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Atv ekranlarından izleyicilerle buluşan maçta F.Bahçe 2. dakikada öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cenk'in ortasında En-Nesyri kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 7'de İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı çeldi.

GENÇLER SAHNE ALDI

27'de İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu Mert arka direkte Yusuf Akçiçek'e indirdi. Kale önünde Yusuf'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2. 42. dakikada Taylan Utku'nun pasında defansın arkasına sarkan Emirhan'ın rakibini geçip sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul topa sahip oldu. 45+1'de İrfan Can'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa penaltı noktası yakınında Bartuğ'un gelişine şutu ağlara gitti ve ilk yarı 0-3 sona erdi.

VİTES DÜŞÜRDÜ

İlk yarı 3 farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda maçı antrenman havasında geçirdi ve iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı. 62'de rakibinden sıyrılan Emirhan'ın vuruşu kalecide kaldı. 90+1'de Osayi-Samuel sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Nijeryalı oyuncu içeriye çevirmek yerine dar açıdan kaleye vurunca top auta çıktı. 90+3'te Berkay savunma arkasına sarktı. Genç oyuncunun Amrabat ile ikili mücadeledeyken çektiği şut auta çıktı ve maç 0-3 sona erdi.

KASIMPAŞA GENÇLERLE ÇIKTI

KASIMPAŞA dünkü maça kaleci Ali Emre Yanar hariç 19 yaş altı takımıyla çıktı. Lacivert- beyazlılar daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kupada mücadele etmemek için başvuruda bulunmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından kupaya devam etme kararı almıştı. Bir önceki turda Gençlerbirliği deplasmanında genç oyuncularla sahaya çıkan Kasımpaşa, 1-0'lık skorla gruplara yükselmişti. Takımın başında da 19 yaş altı takımın teknik direktörü Taner Yapağıcı sahaya çıktı.

JOSE MOURİNHO ROTASYONA GİTTİ

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatay maçına 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic ve Dzeko'yu dinlendirdi. Bu isimlerin yerine Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Osayi- Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ, Szymanski, Kostic, En- Nesyri ve Cenk ilk 11'de başladı.