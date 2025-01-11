Galatasaray’da Rashford atağı

Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli ekibi Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir ilgilendiği yıldız futbolcu Marcus Rashford için bir hamle yaparak menajerliğini yapan abisi Dane Rashford'u İstanbul'a davet etti. Yıldız oyuncunun temsilciliğini yapan Dane Rashford'ın sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturması beklenirken, aynı zamanda pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçından izleyeceği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'yu bulurken, sarı-kırmızılı yönetiminin bu rakamı karşılaşabileceği vurgulandı.

DEĞERİ 55 MİLYON EURO

İstanbul ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmak istediği ifade edilirken, Rashford'un da Osimhen, Icardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlara sahip Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Sağ kanatta da görev yapabilen Rashford, santrfor olarak da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro'yu bulan İngiliz hücum oyuncuyla Aslan, transferde bombayı patlatmak istiyor.

YÖNETİMDEN TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI GELDİ

Galatasaray'ın geçen hafta evinde oynadığı Göztepe maçı sonrası PFDK'dan gelen tribün bloke cezası kulüpte büyük tepkiye neden oldu. Kurul, kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Rams Park'ta yer alan tam 38 bloğa ceza verdi. Ceza sonrası yazılı açıklama yayınlayan yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yandaş olmakla itham ederek istifaya davet etti. Açıklamada, " Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek. Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!" denildi.