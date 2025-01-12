Özgener dopingi

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrede düşme hattından kurtulma mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'a camianın önemli isimlerinden Mahmut Özgener destek verme kararı aldı. Altay'ın efsane başkanlarından Esin Özgener'in oğlu olan, aynı zamanda geçmişte siyah-beyazlı kulüpte ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Mahmut Özgener, mali açıdan zor bir dönemden geçen Altay'a kol kanat gerdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ortağı olduğu şirketin ismiyle Altay'a forma göğüs reklamı vereceği öğrenildi.

YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK

İzmir temsilcisinin bu anlaşmadan 3 milyon 500 bin TL gelir elde edeceği ileri sürüldü. Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlı yönetiminin bu kaynak ile futbolcuların ödemelerini gerçekleştirerek kadroyu korumayı hedeflediği ifade edildi. Öte yandan camianın önemli isimlerinin pazartesi günü kulüple ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere kulübün duayen isimlerinden Mustafa Denizli, ligin ikinci yarısında takımın ekonomik olarak sıkıntı yaşamayacağını ve ihtar yollayan futbolcularla anlaşıp, takımı koruyacaklarını ifade etmişti. İzmir ekibi lige verilen aranın ardından 19 Ocak'ta deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak.