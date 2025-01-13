Denizlispor’da Yalçın umutlu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından 1922 Konyaspor'la karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Horoz'da teknik direktör Ali Yalçın, "Devre arasının ilk hazırlık maçını yaptık. Genel olarak iyiydik. Her futbolcumuzu görmek anlamında oyuncu değişiklileri yaptık. Kazansak da kaybetsek de, önemli olan sahaya yansıttığımız futboldu. Gol bölgelerinde daha etkili olmamız gerek. Buna çalışacağız. İyi yolda olduğumuzu gördüm" dedi. Uzun bir sakatlık döneminden sonra iyileşen Emre Burgaz ve Oktay Kısaoğlu da takımla birlikte çalışmalara başladı.