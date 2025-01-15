Manisa FK fren yaptı

TRENDYOL Birinci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa FK sert fren yaptı. Siyah-beyazlılar 19'uncu hafta mücadelesinde evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Maçın ilk 22 dakikasında kalesinde 3 gol birden gören Manisa ekibi 26 puanda kalırken 14'üncü sıraya geriledi.

"OYUNDA KALAMADIK"

İlginç bir tabloyla karşı karşıya kalan Manisa FK'nın düşme hattı ile 3, Play- Off potasıyla ise arasında sadece 2 puan fark bulunuyor. Takımının başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Hakan Şapçı, "Üst üste yediğimiz gollerin ardından oyunda kalamadık. Çok erken dakikalarda aleyhimizde kötü sonuç elde ettik" dedi. Manisa FK bu hafta sonu yine evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek