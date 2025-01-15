Merkezefendi’de Lomazs yine gitti

Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 14 haftada aldığı sadece 2 galibiyetle dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te ayrılık rüzgarı esti. Denizli temsilcisinde Rihards Lomazs takımdan ayrıldı. Denizli ekibinde üçüncü dönemini geçiren 29 yaşındaki Lomazs, bu sezon ligde 31.8 dakika süre alarak 21.7 sayı, 2.8 ribaund, 3.1 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Lomazs kariyerinde daha önce 2021-2022 ve 2023- 2024 sezonlarında da farklı dönemlerde Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer olmuş, bu sezon Virtus Bologna'dan takıma geri dönmüştü.

ALMANYA'YA TRANSFER OLDU

Kulüpten Lomazs'ın ayrılığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Letonyalı oyuncunun yeni adresinin Alman temsilcisi Telekom Basket Bonn olduğu öğrenildi. Son oynanan TOFAŞ maçından mağlubiyetle ayrılan mavi-yeşilli ekipte kadro istikrarsızlığı da dikkat çekiyor.