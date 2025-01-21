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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. grup maçlarının programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Gruplardaki 2. maçlar 4,5 ve 6 Şubat'ta oynanacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. grup maçlarının programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu. Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda program şöyle:

4 OCAK SALI

13.00 Kocaelispor - Sivasspor

15.30 Başakşehir - Çorum FK

18.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

5 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. grup maçlarının programı açıklandı!

6 OCAK PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Boluspor - Galatasaray

18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.45 Göztepe - Gaziantep FK

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