Manisa FK Malsa’nın peşinde

Trendyol 1. Lig'de inişliçıkışlı bir grafik sergileyen Manisa FK'da hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin bir dönem Kasımpaşa forması giyen Mickael Malsa ile ilgilendiği öğrenildi. Şu an boşta olan 29 yaşındaki Martinikli ön libero oyuncusu ile temasa geçen yönetimin deneyimli oyuncudan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Son olarak geçen sezon R. Valladolid forması giyen tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edildi.

AYRILIK RÜZGARI ESTİ

Manisa FK'da bir yandan da ayrılık rüzgarı esti. 24 yaşındaki stoper Gameli ile 30 yaşındaki forvet Wriedt ile yollar ayrıldı. Öte yanyollar ayrıldan Manisa ekibinin tecrübeli Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Fofana ile de vedalaşması bekleniyor. Fofana ile Sakaryaspor ile Amedspor'un temasta olduğu ifade edilirken, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.

SİYAH-BEYAZLILAR ZİNCİR KIRACAK

Evinde üst üste aldığı 2 mağlubiyet ile 6 puan kaybederek büyük bir yıkım yaşayan siyah-beyazlılar, Sakaryaspor deplasmanında zincir kırmak için çabalayacak. Yaşadığı kayıplara rağmen Play-Off hattında 7. sırada bulunan İstanbulspor ile arasındaki puan farkı 4 olan 15. sıradaki Manisa temsilcisi, kendisiyle aynı puanı paylaşan 16. sıradaki Sakarya ekibi ile kozlarını paylaşacak. 26 puanı bulunan Manisa FK gözünü ilk 7'den ayırmazken, Sakarya temsilcisi karşısında parola 'mutlak galibiyet' olacak.