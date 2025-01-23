Hatamoto atağı

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Göztepe'de yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı sağ kanat Emersonn Correia ile imzaladıktan sonra hücum hattına yöneldi. İzmir temsilcisi şu an CSKA 1948 forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Eduardo Hatamoto'ya kanca attı. Ön bölgede daha alternatifli bir kadro yaratmak isteyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un genç ve gelecek vadeden bir isim ile çalışmak istediği belirtilirken, transferde tercihini Brezilya'dan kullanmaya devam ediyor. Bu sene CSKA 1948 formasını 5 kez sırtına geçiren kanat oyuncusu, 1 gol attı. Daha fazla forma giyip kendini kanıtlayabileceği uluslararası bir takımda oynamak isteyen oyuncunun gelebilecek teklife sıcak yaklaşacağı öğrenildi.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Kariyerine Botafogo'da başlayan 'Dudu' lakaplı oyuncu, Ponte Preta, Feirense formalarını da sırtına geçirdi. Feirense'de oynadığı 2023-24 sezonunda 29 maçta 5 gol atarak yıldızlaşan yetenkli sol kanat, buradaki performansıyla Bulgar ekibine transfer olmuştu. Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde bulunan oyuncu ile Bundesliga temsilcisi Augsburg'un da ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek oyuncu için sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Genç yaşına rağmen birçok takımın transfer listesinde yer alan Sambacı kanat Dudu Hatamoto, golcü kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Kariyer basamaklarını birer birer çıkan oyuncu, Botafogo'da 3, Ponte Preta'da 1, Feirense'de 5, CSKA 1948'de ise 1 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

ROMULO İLE 2028'E KADAR

Göztepe, Brezilyalı futbolcusu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. İzmir ekibi, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 gol, 5 asistle oynayan futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır" denildi. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sene kış döneminde Brezilya ekibi A.Paranaense'den kiralık olarak satın alma opisyonlu şekilde Göztepe'ye katılmıştı.

EMERSONN'U RESMEN AÇIKLADI

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE FENER'E ODAKLANDI

Pazar günü F.Bahçe ile kozlarını paylaşacak Göztepe, ezeli rakibine kilitlendi. Sezonun ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, bu maçta hata yapmadan galibiyet elde etmek istiyor. Deplasmanda zayıf bir performans sergileyen Göz-Göz'ün bu karşılaşmada yine hücum ağırlık bir oyun oynaması bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncularına 'önce durdur, sonra vur' stratejisini uygulatacağı ifade edilirken, futbolcuların bu karşılaşma için motive oldukları gelen bilgiler arasında.