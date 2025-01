F.Bahçe idare etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı. 2. dakikada Çağlar'ın ceza sahasına doldurduğu topa Yusuf Akçiçek gelişine vurdu, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. 27. dakikada Cherki'nin kullandığı kornerde Mikautadze gelişine voleyle vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı. 39. dakikada Çağlar'ın uzaklaştırmak istediği top Tolisso'da kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazdan şutunda, İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. 45+6. dakikada Tadic'in pasında soldan atağa kalkan İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Simone Sozza, Niakhate'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Sozza, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

PERRI GOLE İZİN VERMEDİ

62. dakikada Lacazette'in pasında göğsüyle yumuşatıp yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. 65. dakikada kazanılan serbest atışta Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti. 83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Perri yakın mesafeden gole izin vermedi. Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

BOLU UNUTULMADI

Fenerbahçe, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu siyah tişörtleri giydi. Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı. Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

MOURİNHO'DAN 4'Ü ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamazken, Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek, Tadic, Amrabat, Osayi- Samuel ve Çağlar'a görev verdi.

İKİ İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında Danimarka'ya iki eksikle gidecek. Lyon karşılaşmasına kart ceza sınırında çıkan orta saha Amrabat ve sağ bek Osayi-Samuel gördükleri sarı kartlarla Midtjylland maçında cezalı duruma düştü.

SIRA GELDİ TALİSCA'YA

Transferin hızlı ekibi F.Bahçe, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı da renklerine bağlamaya yakın. İmzaların an meselesi olduğu konuşuluyor Transfer bombalarını ardı ardına patlatan F.Bahçe, Brezilyalı süper yıldız Anderson Talisca'nın transferini bitirmek için de geri sayıma geçti. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Kanarya, Al Nassr forması giyen oyuncu için girişimlerini hızlandırırken görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öne sürüldü. Brezilyalı süper yıldızın transferinin an meselesi sarılacivertli ekip ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Al Nassr ve Talisca ile her şartta anlaştığı konuşuluyor. Suudi basını konuya ilişkin, 'Fenerbahçe, Talisca transferinde anlaşmaya çok yakın' ifadelerini kullandı.

AL NASR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Öte yandan Talisca'nın Al Nassr'dan alacağı paranın transferdeki 'tek sorun' olduğu bilinirken, bu problemin de çözüldüğü, Suudi kulübünün, Talisca'nın alacağı ücreti vermeyi kabul ettiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 30 yaşındaki golcü oyuncu için bugüne dek toplamda 41,75 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon 19 karşılaşmada görev alan golcü oyuncu, takımına 8 gollük katkı sundu. Brezilyalı golcü, futbol kariyeri boyunca ise toplamda 365 müsabakada görev alırken bu karşılaşmalarda 176 gol 43 asiste imza attı.

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI

Fenerbahçe, dün bir sakatlık haberiyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi. Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert, dün oynanan Olimpik Lyon müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almıyordu. Mert Müldür'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin açıklamasında, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DİEGO CARLOS RESMEN İMZALADI

Devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yaptı. Önceki gün Paris Saint Germain forması giyen stoper Milan Skriniar'a imza attıran sarı-lacivertliler, Aston Villa'da oynayan savunmacı Diego Carlos'u da bünyesine kattı. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Berke Özbay yazdı...

YETERSİZLİKLER SİLSİLESİ VARDI

Fenerbahçe, Avrupa mesaisinde de zorlu rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Sarılacivertliler, taraftarı önünde Lyon maçını kazanarak önce ilk 24'teki yerini sağlamlaştırmak, ardından da Midtjylland karşılaşmasıyla ilk 8'e odaklanmak istiyordu. Sarı-lacivertlilerde Mourinho savunmada genç Yusuf'a görev verirken, Szymanski'yi ise ilk kez sol kanat bek olarak kullandı. Ligde son 4 maçında sadece 1 kez kazanan ve düşüşe geçen Fransız temsilcisine karşı hakemin ilk düdüğüyle birlikte sarı-lacivertliler maça ön alan presiyle oldukça hareketli ve istekli başladı. Bu presle rakibinin oyun kurmasını yaklaşık 15 dakika engelleyen Fenerbahçe, bu süreçte kaptığı toplarla Lyon kalesinde istediği tehlikeleri yaratamadı ve ne yaptığı baskının ne de coşkulu başlangıcının bir anlamı kaldı. Derken, etkili oyunu da dakikalar geçtikçe yavaş yavaş sona erdi.

TARAFTAR DA TAKIM DA

Sarı-lacivertliler maçın sadece ilk 15 dakikasında presle etkili bir oyun ortaya koydu. Onun dışında hücum varyasyonlarında epeyce eksik bir görüntü verdiği gibi oyunu domine edemedi. İkinci yarıda sarı-lacivertliler iyice oyundan düştü. Topa sahip olamadığı gibi, rakibe birçok fırsat verdi. Dün akşam Fenerbahçe takımı yeşil zeminde, Mourinho yedek kulübesinde, taraftar ise tribünlerde sınıfta kaldı. Fenerbahçe bu yetersiz oyunla ancak rakibi eksik kaldığında kazanacak hissi verdi. Dün akşam İstanbul'da Fenerbahçe adına yeşil zeminde, tribünde ve yedek kulübesinde yetersizlikler silsilesi vardı.