Bodrum’a dişli rakip

Süper Lig'de düşme potasında bulunan Bodrum Futbol Kulübü 21. hafta müsabakasında bugün evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde 16 puanla ateş hattının en tepesinde yer alan yeşil-beyazlılar, 33 puana sahip güçlü rakibi Eyüpspor'u yenerek kurtuluş umudunu artırmak istiyor. Muğla ekibinde kritik karşılaşma öncesi tek eksik bulunuyor. Takımda sakatlığı bulunan Haqi Osman bu mücadelede de forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlıların ara transfer döneminde geçtiğimiz hafta içinde Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi de kadroya dahil edildi.

BARDHİ GÖREVE HAZIR

29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu bugün görev verilme halinde ilk kez Bodrum FK formasını terletecek. Muğla temsilcisi bu zorlu karşılaşmada taraftar desteğine güveniyor. Yönetim bilet fiyatlarını VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir tribünü ise 975 TL olarak belirledi. Taraftarların zorlu maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Futbolculuk kariyerlerinde uzun yıllar Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla birbirlerine rakip olan Arda Turan ve Volkan Demirel, bugün teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek. Eyüpspor'da başarılı bir grafik sergileyen eski Galatasaraylı Turan ile Bodrum'da çıkış planlayan eski Fenerbahçeli Demirel arasındaki puan savaşının sonucu merakla bekleniyor. Teknik direktör Volkan Demirel zor bir maça çıkacaklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden gelen en iyi çabayı göstereceklerini belirten Volkan Demirel, "Eyüpspor iyi bir takım. Biz de iyi işler yapıyoruz. Artık mücadelemizi sonuca yansıtmalıyız" dedi.

BODRUM 4 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Ligde zor günler geçiren Bodrum FK, 4 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Geçen hafta Antep deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Muğla ekibi, son galibiyetini yine sahasında Sivas'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hanesine 2 puan yazdırabildi. Son 4 maçta Trabzon ve Beşiktaş'a yenilirken Kayseri ile Antep ile berabere kaldı.