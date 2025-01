G.Saray evinde kayıpsız

Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki beraberliklerle yara alan Galatasaray, 21. haftada evinde Konyaspor'u konuk etti. 12'de Barış Alper'in kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta gitti. 18'de Yunus'un savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 22'de Osimhen penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 60'ta Yunus'un kısa pasında Kaan'ın sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta Slowik topu kornere çeldi. 61'de Yunus'un uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Top kaleci Slowik'in kucağında kaldı. 72'de Kramer'e atılan ara pasta savunma son anda araya girdi. 78'de Sallai'nin çizgide yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen altıpasın içinde topukla şık bir şekilde dokundu ancak top Slowik'ten döndü. Maç 1-0 sona erdi.

YENİ TRANSFER AHMED İLK KEZ

Galatasaray'ın önceki gün Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı. 1 gün önce ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan Ahmed, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle ikinci yarıda Mertens'in yerine 71'de oyuna girdi.

SALLAİ 3 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Buruk, Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü. Yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan transfer edilen Sallai, maça sağ bekte başladı. Son olarak Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 maç sonra yeniden 11'de kendine yer buldu.

MUSLERA'YA PLAKET VE DESTEK

Sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanını alan Fernando Muslera'ya maç öncesinde plaket takdim edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine plaketin yanı sıra arkasında "429" yazan bir Galatasaray forması hediye etti. Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera ile taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli gerginlik de dün son buldu. RAMS Park'ta Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar da ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.