Petkimspor’un gücü yetmedi

BasketboL Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdıran temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor, grubundaki ilk maçına İspanya'da Baxi Manresa deplasmanında çıktı. Maçta rakibinin hızlı hücumlarına engel olamayan Petkim ilk bölümde 4 sayı farkla geriye düşse de Dotson ve Van Beck'in dış şutlardaki isabetleriyle farkı eritip öne geçti. İlk çeyrek 28-32 Petkim üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte iki ekip de skorer oyununu sürdürdü. Ev sahibi savunmasını sertleştirirken, Petkim de hızlı oyununu sürdürdü ve ilk yarıyı Russell'ın 3 sayılık isabetiyle 51-52 önde bitirdi.

ECHENIQUE DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarıda ev sahibi ekip tempoyu yukarıya çekmeye çalışırken, Petkimspor ise üst üste serbest atışlardan yararlanamadı ve geriye düştü. Üçüncü periyodun başında Echenique sakatlanarak oyuna devam edemedi. Savunmada bocalayan temsilcimiz son çeyreğe 77-68'lik skorla geride girdi. Dördüncü periyodun ilk dakikalarında fark 11 sayıya çıksa da Petkim yine dış şutlarda Dotson'ın etkili oyunuyla farkı eritti. Son 2 dakika 40 saniyeye Tyree'nin üçlüğüyle 84-84 eşitlikle girildi. Ancak son bölümde daha az hata yapan Manresa, öne geçip farkı açtı ve maçı 96-87 kazandı.