Avrupa’da Türk gecesi

BU sezon yeni statüsüyle ilk kez yapılan UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam son hafta heyecanı yaşanacak. Bu sezon namağlup ilerleyen ancak sürpriz beraberliklerle kayıp yaşayan Galatasaray, 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda takımı Ajax ile karşılaşacak. Topladığı 13 puanla 24 takım içinde yer almayı garantileyen sarı-kırmızılılar, Ajax'ı yenip diğer maçların sonucuna göre ilk 8 içinde kalmayı planlıyor. Yenilmesi durumunda ise son 16 turu için Play-Off oynayacak. Aslan, Avrupa Ligi'nde 18 kez gol sevinci yaşarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor. Yunus Akgün de attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Genç oyuncu, gol krallığında El Kaabi, Varga, Hojlund ve Samu ile yarışıyor.

PLAY-OFF HESAPLARI

Fenerbahçe ise Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Herning şehrindeki MCH Arena'da 23.00'te başlayacak maçta 9 puanı bulunan sarı-lacivertliler galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 akım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek Kanarya, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. F.Bahçe gibi 9 puanı bulunan Beşiktaş da Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bir üst tura çıkması için en geçerli yol Hollanda'da galip gelmek. 3 puan alınması halinde diğer maçlara bakılmaksızın ilk 24 içinde yer alacak olan Kara Kartal, beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise alt sıralardaki takımların maçlarının sonuçlarını bekleyecek.