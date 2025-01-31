Bodrum hareketli

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak için özellikle hücum hattına takviye planlayan Bodrum Futbol Kulübü oldukça hareketli. Yeşil-beyazlılar, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaşamadı. Yönetim ile Fenerbahçe arasında yapılan pazarlıktan sonuç çıkmaması nedeniyle Bodrum FK kurmayları, Cenk'in transferini rafa kaldırdı. Teknik direktör Volkan Demirel'in transfer listesi doğrultusunda hareket eden yönetim, hemen ibreyi B planı olarak Karadeniz'e çevirdi. Transfer harekatını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nün son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Ali Sowe ile görüştüğü öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Gambiyalı golcünün yanı sıra, yeşilbeyazlılar Rize ekibinin de kapısını çaldı. Ali Sowe'nin Bodrum FK'ya transferine sıcak baktığı ifade edilirken, transferde Karedeniz ekibinin tavrı belirleyici rol oynayacak. Muğla ekibinin kurmayları, golcü transferini bir an önce noktalayıp kadrosunu güçlendirmek istiyor.

RAKİP KONYASPOR

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü 22. hafta müsabakasında bugün önemli rakiplerinden Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi beINSport2 canlı olarak ekranlara getirecek. Sıralamada 16 puanla, 16. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, hemen 5 puan önünde yer alan Konya'yı yenerek rahat bir nefes almayı planlıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel, "Konyaspor bizim direkt rakibimiz. Puan farkını kapatmak istiyoruz. Biz haftalardır pozitif futbol oynuyor ancak oynadığımız oyunu sonuca yansıtamıyoruz. Bu maçta bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.