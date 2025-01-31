Ergüllü içini döktü

Sezon başından üç kulvarda da maddi sıkıntılar içinde boğuşan Karşıyaka'da istifanın eşiğinden dönen Başkan İlker Ergüllü ilk kez konuştu. "Yola devam" mesajı veren Ergüllü, İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın mevcut durumu, futbol, basketbol ve voleybolun liglerdeki durumu, mali yapısı ve şirketleşme sürecine dair detaylı açıklamalar yaptı. Mali yük büyük oranda omuzlarına kalan İlker Ergüllü, "Camia destek verirse sezon sonuna kadar devam ama çözülmesi gereken çok sıkıntı var. Camianın sadece yanlışlara odaklanmaması, geçmişteki problemleri geride bırakıp bir uğurda kenetlenerek yola devam etmesi gerekiyor. Ayrılıklar ve bölünmüşlükler bu saatten sonra bize hiçbir fayda sağlamaz" dedi.

'FUTBOLDA BU SENE O SENE'

Ergüllü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un ardından ikinci sırada konumlanan futbol takımının hedefe ulaşacağını ifade etti. Êrgüllü, "Futbolda önümüzde bir transfer yasağı var. Şu an yasağı kaldırmak için gereken rakam 3.5 milyon TL. Bununla beraber hocalarımızın minimum 1, maksimum 3 bölgeye transfer isteği var ama yeni teknik kadromuz bizi bu konuda sıkmıyor. Biz elimizdeki oyuncuların hepsine güveniyoruz. Gününde bir Karşıyaka'nın bütün rakiplerini yenebileceğini biliyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Benim inancım bu sene o sene olur" diye konuştu.

"YATIRIMCI GELMEME İHTİMALİ VAR"

Şirketleşme süreci ile ilgili konuşan Ergüllü, "Taraftarımızın yanlış anlamasın, kimse Karşıyaka'yı peşkeş çekiyor gibi bir duruma müsaade etmez. Burada 51'e 49 gibi madde var ve bu nedenle yatırımcı gelmeme ihtimali de var çünkü bu şekilde genel kurulda seçilecek yönetimler söz sahibi oluyor. Seçilecek yönetimle anlaşamayan yatırımcı sorun yaşayabilir. Yönetim ve yatırımcıların uyum içinde çalışabileceği bir ortam sağlamamız lazım" dedi.

"BASKETBOLA TAKVİYE YAPILACAK"

Basketbolda Karşıyaka'da takım bu ay dağılıp ardından çıktığı tüm maçları kaybederken, Başkan İlker Ergüllü, taraftarda başlayan küme düşme korkusunun önüne geçeceklerini söyledi. 24 Aralık'taki kongreden sonra iki maaş ödenmesine rağmen Antrenör Ufuk Sarıca'dan görevi devralan Rüçhan Tamsöz'ün de gittiği, Russell ve Muhsin'in de ayrılmak istediği Kaf-Kaf'ta Ergüllü, "Transfer yasağını kaldırıp 3 oyuncuyla anlaşmaya çalışıyoruz" dİye konuştu.

"ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ"

Ergüllü, basketbolda sponsorluk görüşmeleriyle ilgili, "Kulübün kira geliri maalesef yok, reklam alanımız kısıtlı. Sponsorluk arayışlarına sezon sonuna kadar can suyu ve önümüzdeki sezon yüklü bir şekilde destek olmaları üzerine devam ediyoruz. Ancak buralara reklam vereceklerin karşılığını sportif olarak almaları lazım çünkü spor sponsorluklar firmalara gelir getirmiyor. Güçlü firmalar bulmak zorundayız, bunlar da İstanbul bölgesinde yoğun. Çalmadık kapı bırakmıyoruz" dedi.