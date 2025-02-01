Rakipler tam dişimize göre

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu Play-Off kura çekimi, dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk turu 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turda ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. İlk turu 24'üncü sırada bitiren Fenerbahçe ise Belçika ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

Sarı-lacivertliler 13 Şubat'ta ilk maçını İstanbul'da, rövanşı ise Belçika'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek. Sarı-lacivertliler ise turu geçerse Olympiakos-G. Rangers galibi ile karşılaşacak.