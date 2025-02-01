Vah KSK vah!

Basketbol şubesinde ana sponsor Yaşar Holding'in çekilmesi sonrası yaşadığı ekonomik sıkıntıları çözemeyen Karşıyaka'da kadro dağıldı. Sezon başında iddialı bir kadro kuran yeşil-kırmızılılarda oyuncular birer birer kulübe ihtar çekerek yasal süre dolunca ayrılmaya başlamıştı. İzmir temsilcisinde McCollum, Boutsiele, James Webb, Jefferson ve Kenan Sipahi'den sonra takımdan giden oyunculara önceki gün Daron Fatts Russell eklendi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li guard için istenen buy-out bedelini basketbolcunun menajerinin verdiği öğrenildi. Karşıyaka'nın maaş, menajerlik ve buy-outlardan 110 bin dolar kar sağladığı ifade edildi. Bir süre önce ismi Barcelona ile anılan Russell'ın henüz bir kulüple anlaşmadığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Karşıyaka Basketbol Kulübü, dün takımda kalan son yabancı olan Sean McDermott ile de yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Taraftarların ise sosyal medyada tepki gösterdiği görüldü.

TRANSFER BEKLENİYOR

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, küme düşme korkusunun önüne geçeceklerini söyledi. 24 Aralık'taki kongreden sonra iki maaş ödenmesine rağmen antrenör Rüçhan Tamsöz'ün de gittiği Kaf-Kaf'ta son durumu aktaran Ergüllü, bu hafta hamle yapacaklarını belirterek, "Yaşar Ailesi ve Karşıyakalı iş insanlarının desteğiyle transfer yasağını kaldırıp 3 oyuncuyla anlaşmaya çalışıyoruz" dedi.