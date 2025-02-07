Göztepe’nin kupa keyfi

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 5. dakikada Gaziantep savunmasının yaptığı hatada topu kapan Emersonn kaleyi görür görmez şutunu çekti ve top savunmaya çarparak kornere çıktı. 26. dakikada sağ kenarda topla buluşan Matsuki'nin ortasında ceza sahası içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 30. dakikada iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası sol çaprazdan son çizgiye inen Victor Hugo'nun ortasında Nazım Sangare'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

BASKI GOLÜ ERKEN GETİRDİ

İkinci yarıya konuk ekip oyuncu değişiklikleriyle başlarken, Göztepe de daha organize hücumlar geliştirdi. 58'de sağ taraftan kullanılan kornerde dışarıya açılan topa İsmail gelişine vurdu. Altı pas içerisinde savunmadan seken top en son Matsuki'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 65'te Dennis'in ara pasında soldan hareketlenen Matsuki'nin içeri çevirdiği topa Dennis'in gelişine şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. 76'da Gaziantep atağında yapılan ortada Emre'den arkaya seken topa Okereke'nin plasesi üstten auta gitti. 81'de Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde bulan Maxim'in plasesi direğin dibinden auta gitti. 85'te Matsuki'nin pasında Tijanic'in şutu yandan dışarı çıktı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1-0 sona erdi.

KADRO SİL BAŞTAN

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK önünde son olarak ligde oynanan Alanyaspor maçındaki 11'den sadece 3 kişiye görev verdi. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, Alanya maçından sadece Bokele, Heliton ve Victor Hugo'yu sahaya sürdü. Göztepe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Furkan Bayır, ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Savunmada gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan Bayır, alkış aldı.

6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

Dün her iki takımın oyuncuları da karşılaşma öncesi antrenmana 6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere atıfta bulunan "Unutmayacağız" ve "6 Şubat 04.17 Unutmayacağız" yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar ilk 6 dakikada tezahürat yapmazken, dakikalar 6'yı gösterince oyun durdu ve herkes alkışlarla 6 Şubat depremlerini andı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahürat ve bestelerle takımlarına destek verdi.