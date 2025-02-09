Göztepe Voleybol evinde rahat kazandı

KFC 1. Lig'de mücadele eden Göztepe Voleybol takımı evinde konuk ettiği Beykoz Bld'yi 3-0 yendi. Ligi 1. bitirmeyi garantileyen sarıkırmızılı ekip, yedek ağırlıklı çıktığı kadroyla İstanbul temsilcisini ilk set 25-15 geçerken, ikinci setten 25-14 galip ayrıldı. Durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, son sette üstünlüğü iyice ele geçirdi. Göz-Göz, rakibi karşısında baskıyı artırırken son seti 25-13'lük skor ile kazandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Göztepe Voleybol Takımı, üst üste 6. maçını kazanmış oldu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta deplasmanda Sakarya ile kozlarını paylaşacak.