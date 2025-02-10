Penaltıya kızdılar sahadan çekildiler

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşma konuk ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Adana ekibinin mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır'ın Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından verdiği penaltı kararı ve 21. dakikada Arda Okan Kurtulan'a çıkan sarı kart nedeniyle maça devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Maç, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, 30'uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı. Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ile Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 34'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Adana ekibinin teknik direktörü Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bekleyiş bir müddet sürerken, ardından Adana Demirspor soyunma odasının yolunu tuttu ve sahadan çekildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yedek kulübesini arayarak çekilme kararını bildirdiği ve bu gelişmenin ardından futbolcuların soyunma odasına gittiği öne sürüldü.

STATTA ANONS YAPILDI

Bir süre beklemenin ardından Adana Demirspor'un çekilme kararı değişmeyince Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir" denildi. Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı. Osimhen ve Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. TFF'nin alacağı karar doğrultusunda Adana Demirspor, 3 puan silme cezası alabilir.

İŞTE PENALTI POZİSYONU

Mücadelenin 11. dakikasında Adana Demirspor'un kapta-kaptanı Semih Güler'in müdaha-nı müdahalesiyle Galatasaraylı futbol-lesiyle futbolcu Dries Mertens yerde kaldı. cu Ardından karşılaşmanın hake-hakemi Oğuzhan Çakır tereddüt mi etmeden penaltı kararı verdi. Sarı-kırmızılılarda penaltı atışını kullanan İspanyol forvet Alvaro Morata takımını 1-0 öne geçirdi.

SANCAK: TİYATRO OYNANIYOR

ADANA Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, takımının Galatasaray maçında sahadan çekilmesi ile ilgili sadece A Spor'a konuştu. Sancak, şu ifadeleri kullandı: "Penaltı pozisyonu sonrası hakem VAR'dan çağrılmayınca çekilme kararı verdik. Dördüncü hakeme söyledik ancak maçı durdurmadı. 15 dakika uğraşıldı. Biz bu kararı verdik. G.Saray'ın buna ihtiyacı yok. Bugün belki biz yüzde 99 yenilecektik. Bu G.Saray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Her gördüğümde elini öptüğüm bir adam. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz. Ne Ali Koç satın alabilir, ne de Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ben kimseden talimat almam, bunu herkes bilsin. İnsan hayatı ve şerefi için yaşar. Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı. Tiyatro oynanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon maçında da olsa aynısını yapardım. TFF Başkanı'nı aradım ve takımı çekeceğimi söyledim. Telefonu kapattım, o beni aradı ama cevap vermedim. O da şaşkın, VAR'dan dönmesini bekliyordu o da" ifadelerini kullandı.

BURUK: YAŞANANLAR MASUM DEĞİL

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın. Bizim lehimize, aleyhimize de çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine de çok hata yapıldı bu maça kadar" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ

FENERBAHÇE, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında paylaşımda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri kullanıldı.

ÖZTÜRK: TÜRK FUTBOLU ADINA HAZİN BİR AKŞAM

GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Hepimiz şok içerisindeyiz. Beklemediğimiz bir şey oldu. Hiçbir algı ve hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, ne ikinci başkanı Metin Bey. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz. Gerçekten Türk futbolu adına çok hazin bir akşam" dedi. Çok büyük bir kaos içinde olduklarını dile getiren Öztürk, "Konunun Galatasaray ile ilgili değil, federasyonla ve MHK ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Ben federasyonu veya MHK'yi temsil etmiyorum. Çok büyük bir kaos içindeyiz. Hepimiz üzgünüz" dedi.