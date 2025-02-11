Elan Ricardo Beşiktaş’ta

BEŞIKTAŞ, Kolombiya'nın CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile anlaştığını açıkladı. Elan Ricardo transferiyle ilgili olarak Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için 11 Şubat'ta İstanbul'a gelecektir."

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen 1.84 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükselme başarısı gösterdi. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 karşılaşmada forma giyerken, sahada kaldığı 211 dakikada rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Geride kalan süreçte Arroyo'yu kadrosuna katan ve Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Hadziahmetovic'i geri çağıran siyah-beyazlılar üçüncü transferini yaptı. Öte yandan Borussia Mönchengladbach'tan Neuhaus'un Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi.