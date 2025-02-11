OLAYLI maçta Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanya, Fransa, İtalya ve Danimarka basını olayı manşetlerine taşırken, penaltı kararı ve Adana ekibinin sahadan çekilmesi ile ilgili 'Türk futbolu paramparça' yorumu yapıldı.

İspanya'dan Marca: "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi", Mundo Deportivo: "Türkiye'de skandal: Adana Demispor maçın ortasında soyunma odasına gitti!", Fransa'dan Foot Mercato: "Türk futbolu paramparça" başlığıyla verdiği haberde 'Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı' yorumunu yaptı.

İtalya'da Corriere Dello Sport: "Türkiye'de tam bir kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un sansasyonel tercihi! ifadesiyle olayı verirken, VAR hakemi Alexander Bundberg'in ülkesi Danimarka'da ise olay 'Danimarkalı hakem, Türk kaos maçında başrol oynadı' yorumuyla kendine yer buldu.