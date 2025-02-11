FUTBOLUMUZDA hakem odaklı krizlere önceki gün bir yenisi eklenirken ligimizin özellikle son birkaç senedir bu tip hadiselerle anılması bu oyuna gönülden bağlı herkesi isyan ettirme noktasına getirdi. Hakem hatalarına yönelik gösterilen tepkilerin bir benzeri G.Saray-Adana Demirspor maçında yaşanırken futbolseverler artık sadece futbolun konuşulduğu bir ligin hayallerini kuruyor. Sürekli değişen TFF ve MHK yönetimleri günü kurtarmaya yönelik geçici çözümlerle hareket ederken yurtdışı basınına yansıyan bu görüntüler "Yeter bitsin bu kaos" dedirtiyor.

TARTIŞMALAR HİÇ BİTMİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan yüksek gerilimli şampiyonluk yarışı, kulüplerin sürekli tepki dolu açıklamalarda bulunması, hakem hatalarının tavan yapması, skandal kararlar, operasyon iddiaları gibi birçok konu tansiyonu sürekli artırırken her kesimin isyanda oluşu tartışmaları da beraberinde getiriyor. İki ay kadar önce Sivas-G. Saray maçında sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Barış Alper'e yapılan faul sonrası kırmızı kartın çıkmaması ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bana operasyon yapıyorlar" sözlerinin ardından bu kez Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın "Bu operasyon Federasyon ve MHK'ya yapıldı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

YABANCI VAR ÇARE OLAMADI

TFF'nin 2024-25 sezonun ikinci yarısında yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağını duyurması da krizi çözmezken, bilindiği üzere son olarak hakemlik sisteminde gelecek sezon şirketleşme modeline geçileceği duyurulmuştu. TFF ve MHK'nin kısa süre içerisinde bir araya gelip yeni hamlelerde bulunması gündemdeki konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde TFF ve MHK'nin iddialar ve son yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

VAR KAYITLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

TÜM spor kamuoyu ve eski hakemler Galatasaraylı Dries Mertens'in pozisyonunun penaltı olmadığı noktasında birleşirken gözler TFF ve MHK'ye çevrildi. Olay akşamından bu yana sessiz kalan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları merakla beklenirken, diğer önemli noktada VAR kayıtları oldu. Bugün akşam açıklanacak kayıtlarda Danimarkalı VAR hakemi Alexander Sundberg ile orta hakem Oğuzhan Çakır arasında pozisyon sonrası geçen konuşmanın da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kayıtların yayınlanmasının ardından VAR müdahalesi konusundaki belirsizlik de ortadan kalkacak.

'HAKEMLİĞİ BİTTİ' İDDİASI

GALATASARAY- Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi. Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti. Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi. Çakır'ın en iyi olasılıkla uzun bir süre maç alamayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiası ile ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.