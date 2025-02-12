Altınordu’dan flaş karar

Türk futbolunun örnek altyapılarından biri olan Altınordu, akademi liglerinden şok bir karar daha aldı. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasından sonra yatılı oyuncu bulundurmama kararı alan kırmızı-lacivertliler, U19 takımının ardından, üç yaş kategorisinde daha ligden çekilmek zorunda kaldı. U14, U15 ve U17 takımlarında yeterli futbolcu kalmamasından dolayı bu üç yaş grubunda mücadele eden gençler dağıldı. Başka şehirlerde yaşadığı için takımdan ayrılmak zorunda kalan yıldız adayları, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor başta olmak üzere farklı kulüplere transfer oldu. U11,U12 VE U13 kategorilerinin ise çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

'FACİADAN DERS ÇIKARDIK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınordu, Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir şu ifadelerde bulundu: "Yatılı okulumuzda 53 futbolcumuza eğitim veriyorduk. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra, kulüp başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'de yaşayan herkes gibi bu olaydan ders çıkararak, ailecek almış olduğu karar sonrası yatılı eğitime son verdi. Altınordu Futbol Kulübü, yatılı eğitim olmayacak şekilde eğitimine devam edecek."

BEDELSİZ AYRILDILAR

Sportif Direktör Ozan Bilgir, "Yatılı oyuncular ortadan kalktıktan sonra, devam ettiğimiz liglerde takım çıkaracak sayıya erişemiyorduk. O yüzden kalan oyuncuları da mağdur etmemek adına başka takımlarına transferlerine olanak sağladık. İçlerinden 18'i profesyoneldi. Bu isimler dışında toplam 70 oyuncu başka kulüplerle anlaştı. Kulüplerden hiçbir ücret almadan ikinci satıştan yüzde 50 pay alacağız. Faaliyetlere ara vermedik. Hala Türkiye'nin Altınordu'suyuz. Şu anda 13 yaşa kadar takımlarımızın oyuncuları vardır ve bu takımlarda çok iddialıyız. Bu futbolcularımız büyüdükçe de tekrar U14, U15 ve U17'de mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GENÇ YILDIZ ADAYLARI KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Altınordu'dan ayrılmak zorunda kalan genç yıldız adayları, Türkiye'nin farklı ekipleri tarafından adeta kapışıldı. Mustafa Serhankök, Baran Yolaçan, Ata Gür, Enis Budak, Ömer Yiğit Tiryakiğil Fenerbahçe'ye, Eren Kaya, Cem Efe Eroğlu, Eren Topaloğlu, Kuzey Yıldız, Eymen Ayyıldız, Yağız Ünlen, Berat Bayraktar, Yusuf Bayram, Poyraz Kirişkuzu, Muhammet Burak Görgin, Yusuf Sivaslıoğlu, Mert Samed Selam, Doruk Kadiroğlu, Ahmet Poyraz Çakmak ve Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu Galatasaray'a, Adem Ali Barkın, Adem Solak, Emir Deniz Altınbaş, Enes Aydemir Bursaspor'a, İbrahim Esen Manisa FK'ya, Emre İnal, Yiğit Solak ve Ata Yanık Konyaspor'a transfer oldu.