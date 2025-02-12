Folcarelli Trabzon’da

Trabzonspor Kulübü, dün transfer görüşmeleri için kente gelen Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro, iki taksit halinde ödenecektir" denildi. Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350 bin avro, sonraki sezonların her birinde 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan 25 yaşındaki sağ bek Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya kiraladı. Trabzonsporlu Umut Güneş ise Başakşehir'e 3.5 yıllık imza imza attı.