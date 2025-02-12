Genç eskrimcilerin hedefi şampiyonluk

İzmir'de yaklaşık 10 yıl önce eskrimin epe branşını yapmaya başlayan Ceren Cebe (19) ve Nilahsen Erten (18), hem rakip hem de milli takım arkadaşı oldu. Ceren ve Nilahsen, milli takım arkadaşları Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş ile Bahreyn'de 17-19 Ocak'ta düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı başardı. İki başarılı eskrimci, şimdi İzmir'de antrenörleri Emir Şendut ile 23 Şubat-2 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na hazırlanıyor. Genç epeciler, burada hem bireyselde hem de takım olarak yeniden altın madalya almak istiyor.