Nazilli puanı kaptı

İkinci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, sahasında liderlik mücadelesi veren 68 Aksaray Bld. ile 1-1 berabere kalarak umudunu sürdürdü. Siyah-beyazlılar, mücadeleye oldukça baskılı başladı. 11'de Nazilli defansında yaşanan karambolde Yasin'in şutunda kaleci Mustafa'yı geçen topu defanstan Emrullah çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. 13'te Naz- Naz ceza alanı içindeki karambolde Yasin'in kafa şutunu kaleci Mustafa çizgi üzerinden çeldi. 24'te Taşkın'ın köşe vuruşunda altı pas önünde topa yükselen Serkan meşin yuvarlağı uzak köşeye bıraktı: 1-0. 82'de kaleci Hüseyin karşı karşıya pozisyonda İlkay'a gol izni vermedi. 84'te ceza alanındaki karambolde Taşkın'ın ters kafa şutu kendi ağlarına gitti: 1-1. Maç buskorla sona erdi.