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Önce Aslan sonra Kanarya

Altınordu’dan 14 yaşındaki Mustafa Enes Bozabalı, G.Saray’la anlaşmak üzereyken son anda F.Bahçe’ye imza attı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Önce Aslan sonra Kanarya

İZMİR'in yıllardır Seyit Mehmet Özkan başkanlığında yetiştirici kulübü olan Altınordu'nun Bolu'da meydana gelen yangın faciası sonrası yatılı oyuncu bulundurmama kararı alıp U14, U15 ve U17 takımlarını sürpriz şekilde liglerden çekmesinin ardından kırmızı-lacivertli kulübün gelecek vadeden genç futbolcuları özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından kapışıldı. Altınordu'dan Fenerbahçe'ye giden isimlerden 14 yaşındaki Mustafa Enes Bozabalı'nın Galatasaray'la anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'ye dümen kırdığı iddia edildi.

ODASI BİLE HAZIRDI

Sarı-kırmızılıların Bozabalı ile anlaştığı, odasının hazırlandığı ve Galatasaray forması giydirilip, hocalarla fotoğraf çekindiği ancak imza detayları görüşülürken, Fenerbahçe'nin devreye girip Florya'nın kalbinden Mustafa Enes Bozabalı'yı transfer ettiği öne sürüldü.

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