1 numara operasyonu

Galatasaray, sezon sonunda kalesinde operasyona gitmeye hazırlanıyor. Efsane kaleci Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı ekipte devam etmesi beklenmezken kalenin Lyon'un 1,97'lik dev kalecisi Lucas Perri'ye emanet edileceği öne sürüldü. Muslera'nın 40 yaşına basması ve futbol kariyerini ülkesi Uruguay'da noktalamak istemesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanırken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri listenin ilk sırasına çekildi. Lucas Perri'nin menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelirken taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu belirtiliyor. Okan Buruk'un da Perri'nin performansını yakından takip ettiği ve transferi onayladığı öğrenildi. Lucas Perri'nin tecrübeli bir kaleci olması, uzun boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekmesi, taraftarları umutlandırıyor.

BERKE TEMASLARI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın, Perri dışında Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer ile ilgili temasları da henüz bitmiş değil. Sarı-kırmızılıların, Perri'nin durumuna göre hamle yapacağı ve bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde başarılı file bekçisini kadrosuna katabileceği gelen haberler arasında. İstanbul ekibinin, oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.