Kaf-Kaf yarı finali garantiledi

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlamayı daha önce garantileyen Papara Göztepe'den sonra zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka da bitime 1 hafta kala adını Play-Off'a yazdırdı. Lider Göztepe, 21'inci maçında 20'nci galibiyetini deplasmanda Sakarya Voleybol'u 3-0 yenerek alırken, Karşıyaka ise Çanakkale Bld. deplasmanından 3-0'lık zaferle dönerek 17 galibiyete ulaştı ve ilk 4'ü garantiledi. Son hafta yeşilkırmızılılar Havran Bld'yi ağırlarken, sarı-kırmızılılar ise Çanakkale Bld'yi konuk edecek. A ve B Grubu'nda ilk 4'te yer alan 8 takım yarı finalde mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre 2 grupta oynanacak maçlar sonunda ilk 2'ye girecek 4 takım finale yükselecek.