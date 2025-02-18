Kara Kartal’da gündem Gedson

SÜPER Lig'de son hafta sahasında Trabzonspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş'ta gündem Gedson Fernandes. Beşiktaş'ın dinamosu için Rus kulüplerinin isteği devam ediyor. Yaz aylarında Zenit 18 milyon Euro ile siyah-beyazlı ekibin kapısına gelip eli boş dönerken son olarak Spartak Moskova da Portekizli yıldıza talip oldu. Rus ekibinin ara transfer döneminde Gedson için Beşiktaş'a 25 milyon Euro peşin bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. Ancak Kartal yönetiminin bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Oyuncunun eski kulübü Benfica oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine sahip olması nedeniyle olası satıştan gelecek paranın yarısını da alacak.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Başkan Serdal Adalı'nın son gelen ciddi teklif üzerine Benfica'dan Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini almak için yaptığı görüşmeler şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı. Adalı'nın 26 yaşındaki Portekizli yıldızdan 15-20 milyon Euro arası net gelir beklediği ifade edildi. Kartal, yaz transfer dönemine kadar Benfica ile bonservis konusunda uzlaşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İMZA BİRDEN

BEŞİKTAŞ dün iki oyuncusuyla birden sözleşme yeniledi. 34 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesini 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatılırken siyah-beyazlı ekip, Mustafa Hekimoğlu'nun kontratını da 2028 yılına kadar uzattı. Siyah-beyazlılar, dün resmi açıklamayla iki futbolcunun imzasını duyurdu.