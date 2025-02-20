Kartal’ın eli yandı

SÜPER Lig'de Avrupa hedefini sürdüren Beşiktaş, bonservisinin tamamını almaya çalıştığı Gedson Fernandes'in transferinde sert kayaya çarptı. Portekizli kanat oyuncusunun kulübü Benfica ile uzun süredir bonservis pazarlığını sürdüren yönetimin eli yandı. Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızının yüzde 50 hissesini vermemekte ısrar ediyor. Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro önerdiği Fernandes'ten daha çok para kazanmak isteyen Benfica, Beşiktaş'la yaptığı pazarlıklardan sonuç alamadı. Benfica'nın sadece yüzde 50'lik hisse için 20 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

ŞİMDİLİK RAFA KALKTI

Beşiktaş yönetimi bu gelişme üzerine şimdilik 26 yaşındaki oyuncu için Benfica ile yapılan görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Avrupa ve Rus ekiplerinin radarına takılan yıldız oyuncusunu satmama kararı aldı. Yönetim, bahar aylarında Benfica ile bir kez daha temasa geçerek istenen 20 milyon Euro'luk bedeli düşürmeye çalışacak.